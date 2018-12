publié le 11/12/2018 à 18:23

Pour cette soirée du 11 décembre 2018, on signale Au cœur des éléments sur France 2. L'émission est une excellente surprise. Elle met l'accent sur les changements climatiques et la nécessaire adaptation à ses changements.



De façon très claire, le programme évoque la formation des orages, de la foudre, des cyclones, des typhons, des grêlons gros comme des boules de pétanque. France 2 propose un spectacle vivant avec la complicité de Louis Bodin et Chloé Chloé Nabédian.

Le principe est simple : on installe l'animateur Olivier Minne et une famille dans une maison adaptée, où ils vont devoir affronter durant toute une nuit divers stades de tempête, histoire de voir comment eux-mêmes et la maison résistent, histoire de voir aussi les bonnes attitudes à adopter.

Ils sont en effet sous la surveillance de Chloé et de spécialistes, qui vont observer et commenter toute la nuit. Rampes d'eau, turbines, canon à air et à eau, moteur d'avion, et autres dispositifs rendent cette immersion incroyablement réaliste et spectaculaire. Ce n'est pas anxiogène, on apprend les bons gestes, l'émission est enrichie de quiz ludiques et de témoignages passionnants. Forcément, on eu le coup de foudre pour ce programme.



De son côté, M6 diffuse la seconde demi-finale de La France a un incroyable talent. Il faut retenir trois finalistes sur quinze numéros et c'est un crève-cœur, tant il est difficile de comparer ce qui n'est pas comparable.