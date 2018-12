publié le 21/12/2018 à 18:10

Pour cette soirée du 21 décembre 2018, les chaînes ont décidé de vous faire chanter, et ce n'est pas douloureux. Sur France 3, on signale 300 chœurs pour les fêtes.



Un très bon divertissement dans lequel divers artistes (Amel Bent, Kendji, Jenifer, Soprano,Vincent Niclo, Obispo, etc...) se produisent avec la chorale de leur choix. Le programme est réussi et parviendra à vous faire chanter devant votre télévision. Sur Canal +, on note la diffusion d'un excellent film de Noël : Santa & Cie. Cette comédie familiale de/et avec Alain Chabat, est très bien écrite.

Le comédien y incarne un Père Noël inquiet, qui à l'approche du 25 décembre se rend compte que les 92.000 lutins en charge de la fabrication des cadeaux sont malades. Noël est en péril. Il doit alors tout faire pour remédier à ce problème de taille.