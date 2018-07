publié le 29/04/2016 à 16:40

Samedi 30 avril à 20h55, France 3 diffuse L'Inconnu de Brocéliande. Un excellent polar à la fin inattendue avec une Clair Keim qui fait son grand retour. Elle a confié au micro de RTL : "J'avais privilégié d'autres choses comme la musique et ma vie - qui n'est pas forcément tout le temps à Paris. Du coup, j'ai tardé un peu à accepter un scénario. Là, j'avais trop envie, l'atmosphère du film me fascinait".



Dimanche 1er avril à 20h55, l'émission Capital sur M6 sera consacrée à l'empire Louis Vuitton. Le présentateur, François-Xavier Ménage, a expliqué au micro RTL pourquoi il faut regarder cet étonnant magazine : "C'est une maison qui n'ouvre jamais ses portes, j'ai négocié un an et demi pour qu'ils nous disent 'Venez, entrez'. Ensuite, Louis Vuitton, c'est la marque française la plus puissante dans le monde. Troisième raison, on va découvrir le savoir-faire français".