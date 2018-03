publié le 27/04/2016 à 12:07

On avait négligé Ma vie en super 8 pour n'en avoir vu qu des extraits. Sauf que le document est formidable. Il s'agit d'un portrait de 1h50 que Laurent Boyer a consacré à Mimie Mathy, l'actrice principale de Joséphine, ange gardien. Le principe ? Des archives totalement inédites, des témoignages, et les commentaires de la principale intéressée et de Laurent Boyer. "C'est un documentaire, donc on ne me voit pas", précise tout de même l'animateur.



La grand-mère de Mimie raconte notamment le jour où elle apprend que Mimie n'aurait jamais le bras long au sens propre : "C'était un bon bébé qui poussait très bien, au niveau du corps, mais pas au niveau des membres. Je suis allé chez le pédiatre, il m'a immédiatement dit : 'Madame, vous avez un petit nain'. Le choc !" On adore immédiatement cette famille où tout baigne dans l'amour. Le document est diffusé à 21 heures sur D8.