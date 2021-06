Prix Chaffanjon 2021 : les lauréats ont été désignés

publié le 10/06/2021 à 09:00

Sibyle Veil, Présidente-directrice générale de Radio France, Camille Chaffanjon, Présidente du fonds de dotation Philippe Chaffanjon, Dany Laferrière, Président d’Honneur du Prix Philippe Chaffanjon et Florence Aubenas, Présidente du jury, remettent aujourd’hui à la Maison de la Radio le Prix Philippe Chaffanjon 2021 aux lauréates française et haïtienne désignées par le jury.

Depuis 8 ans ce Prix récompense des reportages audacieux et singuliers, l’appel à candidatures était ouvert aux reportages de tous supports publiés en 2020. "Malgré la crise, l’édition 2021 du Prix Philippe Chaffanjon a connu un véritable engouement : c’est à travers des formats et des sujets inédits que les candidats ont choisi de raconter cette période bouleversée", explique la présidente du Jury Florence Aubenas.

Ajoutant : "Deux femmes sont récompensées pour la première fois : elles nous entrainent, chacune à sa manière, dans des épopées intimes, qu’elles réussissent à rendre universelles".

Deux "épopées intimes et universelles" dit Florence Aubenas

Sur une quarantaine de candidatures, le jury a primé :

- Prix du reportage français : "Ou peut-être une nuit", podcast créé par Charlotte Pudlowski pour Louie Média. Il s'agit là d'une enquête en 6 épisodes sur la fabrique du silence autour de l'inceste et l'ordre social qu'il instaure. La série de podcast mêle récit intime, témoignages bouleversants et analyses d’experts.

Charlotte Pudlowski raconte : “Cette série est partie d’une quête intime : comment l’une des personnes que j’aime le plus et connaît le mieux avait pu me taire si longtemps qu’elle avait été victime d’inceste ? Que recouvrait ce silence ? Je voulais simplement comprendre, et j’ai abouti à un enjeu politique et systémique que j’ai eu à cœur de mettre en lumière de la manière la plus accessible possible, que je voulais audible malgré la dureté du sujet. Je suis très heureuse et fière que ce projet soit récompensé car cela montre aussi qu’il y a désormais une volonté d’entendre et de comprendre ces sujets-là”.



- Prix du reportage haïtien : "Tate tifi - le test de virginité qui traumatise des femmes en Haïti" – reportage réalisé par Laura Louis pour Ayibopost. Beaucoup de jeunes filles en Haïti ont connu ce test de virginité appelé couramment "tate tifi".

Le parent qui fait ce "test" veut s’assurer que la jeune fille soit vierge afin qu’elle puisse se marier. Ce processus qui n’a aucune fiabilité scientifique, laisse souvent les victimes avec des séquelles douloureuses. Laura Louis explique que "même à l’âge adulte, certaines victimes de ce test de virginité ont du mal à s’approprier leur corps, malheureusement en agissant ainsi, les parents pensent qu’ils font du bien à leurs filles".

Les deux reportages sont à retrouver sur le site du Prix Philippe Chaffanjon.

Le jury de cette huitième édition Prix Philippe Chaffanjon, présidé par Florence Aubenas réunit des journalistes et personnalités des médias de premier plan : Matthieu Aron (L’Obs), Florence Aubenas (Le Monde), Alexandre Brachet (UPIAN), Charlotte Chaffanjon (Libération), Jacques Expert (auteur), Guillemette Faure (Le Monde), Olivier Geay (RTL), Jean-Pierre Dorian (Sud Ouest), Pierre Haski (Président Reporters Sans Frontières, France Inter), Isabelle Labeyrie (France Info), Franck Moulin (BFM), Patrick de Saint-Exupery (auteur et journaliste), Fanny Stenneler (France 2).