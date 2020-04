publié le 10/04/2020 à 16:10

"Réponse aux ignorants". C'est ainsi que Florent Pagny s'adresse à ses détraqueurs dans une vidéo postée sur son compte Instagram. Le chanteur a été critiqué après la sortie du titre Pour les Gens du Secours, en collaboration avec Marc Lavoine et Pascal Obispo pour venir en aide aux soignants.

Des internautes ont ainsi ironisé sur la participation de Florent Pagny au projet caritatif, en lui reprochant de ne pas avoir payé ses impôts en France depuis des années. L'acteur réside au Portugal. Interviewé dans l'émission Sept à Huit, diffusée dimanche 26 novembre 2017 sur TF1, le chanteur avait fait une sortie qui n'est pas passée inaperçue concernant son exil fiscal au Portugal.

Pour se défendre, Florent Pagny a donc décidé de prendre la parole, où il remercie d'abord les "99%" des personnes qui ont "compris le message et l’action". "Par contre, il en ressort 1 % de ceux que j’appelle les irréductibles de l’aigreur qui m’envoient des messages, des commentaires et des mails insultants, car ils ne comprennent pas pourquoi je suis sur ce projet caritatif alors que je ne paye pas mes impôts en France", poursuit-il.

"80%" de ses revenus sont imposables en France

Il précise : "Toute prestation ou performance sur le territoire français seront assujetties à l’imposition française, aux taux français et payables en France. Ce qui revient à dire que tout ce que je peux faire, tout ce que j’ai pu faire - enregistrer, tous les spectacles, les tournées, les tournages, les The Voice - tout ce que j’ai fait est assujetti à l’imposition française", avant de souligner : "80% de mes revenus sont imposables en France et payés en France". Florent Pagny détaille aussi qu'il paye environ "10%" de ses impôts au Portugal, où il est résident fiscal et environ 10% en Argentine, où il est résident en tant qu'exploitant agricole.