Portée disparue depuis trois mois, l'actrice Fan Bingbing a été retrouvée

publié le 05/10/2018 à 15:40

Elle est finalement réapparue. Fan Bingbing, la comédienne la mieux payée de Chine qui n'avait plus donné de nouvelles d'elle depuis plus de trois mois, a été retrouvée dans "une station balnéaire", située dans la province de Jiangsu, tout près de Pékin, rapporte le South China Morning Post. L'actrice de 37 ans s'est exprimée pour la première fois, mercredi 3 octobre 2018, afin de faire part de tous ses regrets et de présenter ses excuses.



"Aujourd’hui je ressens une énorme peur et des inquiétudes au sujet des erreurs que j’ai faites (...) J’ai trahi mon pays, les attentes de la société et l’amour de mes fans. Veuillez accepter mes excuses. Je vous demande pardon", a-t-elle posté sur la plateforme Weibo (l'équivalent de Twitter).

Le fisc chinois lui réclame la somme de 129 millions de dollars d'impôts et pénalités. Connue pour son rôle de Clarice Ferguson, alias Blink, dans X-Men: Days of Future Past, l'artiste aurait signé des contrats truqués, lui permettant de déclarer seulement une partie de ses revenus.