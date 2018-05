publié le 28/05/2018 à 03:22

La radio, la télévision, le cinéma, le théâtre, mais aussi... la chanson. Il aura décidément marqué son époque, en témoignent les nombreux hommages de personnalités qui ont déferlé sur la toile. Pierre Bellemare est décédé ce dimanche 27 mai, à l'âge de 88 ans. C'est à Radio Luxembourg qu'il avait débuté sa longue carrière, en 1948. Il n'a alors que 18 ans.



Il se fera ensuite un nom, allant de radio en radio, racontant ses "histoires" et surtout, se faisant une place de choix dans le paysage médiatique français. Grâce à sa voix, si reconnaissable et si charismatique, Pierre Bellemare distingue avec son phrasé calme, posé. De la radio, il passe à la télévision, devenant la vedette du Téléshopping ou de jeux télévisés. Animateur donc, mais également comédien. Et puis, chanteur.

"Il y a un moment donné, on ose, parce que bon, on est dans un âge certain et on se dit 'qu'est-ce qu'il peut arriver ?' Mais avant, je n'osais pas, j'avais tout simplement peur de me lancer, c'est de la timidité", avait-il confié à Steven Bellery au micro de RTL.

En 2011, l'animateur proposait des reprises de chansons des années 30, 40 et 50, dans un opus, Les chansons de ma mémoire. Début 2017, à 87 ans, Pierre Bellemare dévoilait un album composé de onze morceaux, intitulé Ballades au fil du temps, et qui reprenait des classiques de la chanson française, de Georges Brassens à Serge Reggiani en passant par Léo Férré ou Boris Vian.