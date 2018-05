publié le 27/05/2018 à 12:37

C'était un visage que les Français avaient l'habitude de voir sur leur petit écran. Pierre Bellemare est mort le 26 mai à l'âge de 88 ans. S'il a débuté sa carrière et l'a poursuivi en partie à la radio, notamment sur RTL comme sociétaire des Grosses Têtes et présentateur les Histoires extraordinaires, c'est à la télévision qu'il a offert des moments cultes, drôles et touchants.



Toujours avec beaucoup d'esprit, usant d'un français parfait, il n'hésitait pas à casser son image, comme il l'a fait aux côtés de Kad et Olivier en reprenant Antisocial de Trust pour le jeu Fuego-go.

En 1970, aux commandes de la Tête et les Jambes, il reçoit un jeune candidat alors encore inconnu du grand public : Laurent Fabius. Alors qu'il s'était retiré des médias depuis quelques années, Pierre Bellemare avait accepté de présenter le documentaire consacré aux 25 ans de Groland en avril 2018.