Philippe Lellouche et Christian Vadim dans A La Bonne Heure

Après le succès de ses précédentes pièces Le Jeu de la vérité 1 et 2 mais aussi Boire, fumer et conduire vite et L’Appel de Londres, Philippe lellouche revient sur les planches avec sa nouvelle comédie Le temps qui reste, mise en scène de Nicolas Brainçon. Et on ne change pas une équipe qui gagne puisque le comédien donne une nouvelle fois la réplique à ses amis Christian Vadim et David brecourt ainsi qu'à Noémie Elbaz, nouvelle recrue dans la bande. La pièce se joue actuellement au Théâtre de la Madeleine.

"Le temps qui reste", la nouvelle comédie de Philippe Lellouche

L'histoire : Sophie, Sébastien, Paul et Franck, quatre amis d’enfance se retrouvent à l’enterrement du cinquième inséparable de la bande, disparu subitement à l’âge de cinquante ans. Le choc et la peine sont immenses, tant et si bien qu’ils vont se retrouver à faire un point sur leur passé, mais surtout sur l’urgence de bien vivre le temps supposé qu’il leur reste. L’occasion pour eux de révéler leurs rêves, leurs envies, qui vont être pour le moins surprenantes…



> "Le temps qui reste" - Philippe Lellouche

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".

Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 08 Décembre à Clichy-la-Garenne

- 09 Décembre à Lille

- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



