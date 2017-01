Philippe Lellouche est l'invité de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

Philippe Lellouche est de retour sur RMC Découverte avec la troisième saison de l'émission "Top Gear France". Le comédien est l'invité de Stéphane Bern le mardi 24 janvier 2017.

Crédit : Romain Boé Stéphane Bern

par Germain Sastre publié le 24/01/2017 à 10:27

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Alors que beaucoup de doutes avaient été émis à son lancement, l'émission Top Gear France cartonne sur RMC Découvert. Philippe Lellouche revient aujourd'hui avec la saison 3, toujours accompagné de ses acolytes : Bruce Jouanny et Le Tone ! Lors de sa diffusion le 18 janvier dernier, l'émission a rassemblé 741 000 téléspectateurs lors de l'épisode 5.

Bruce Jouanny, Philippe Lellouche et Le Tone : le trio de Top Gear

Top Gear France, épisode 6 : La course impossible

C’est le grand saut pour nos trois animateurs accompagnés du Stig qui vont participer à l’une des compétitions les plus mythiques : la 208 Cup, une course d’endurance pendant laquelle les pilotes se relayent durant 6 heures. Au milieu du peloton composé de pilotes professionnels et d'amateurs, Philippe et Tone, qui n’ont jamais participé à une course d’endurance, vont tester leur résistance. Vont-ils réussir à tenir ? Le Stig va t-il remonter tout le peloton ?



Le Tone va comparer la Golf GTI et la Honda Civic Type R, quelle sera la meilleure compacte sportive ? A moins que ce soit la BMW… Tone proposera donc l’essai de ces trois sportives, en s’attardant, une fois n’est pas coutume, sur la toute nouvelle BMW M2, la compacte sportive la plus attendue.



Côté plateau, Philippe Lellouche reçoit cette fois l’actrice et humoriste Julie Ferrier ainsi que la miss France 2008 Valérie Bègue pour un plateau 100% féminin, une grande première dans l’histoire de Top Gear France.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Joëlle Goron, Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.

"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

L'équipe d'A La Bonne Heure vous recommande