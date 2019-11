publié le 09/11/2019 à 19:11

Pete Doherty reste en observation à Paris. La garde à vue du rockeur britannique dans le commissariat du IIIe arrondissement de la capitale a été prolongée de 24 heures, selon les informations du Point et de franceinfo ce samedi 9 novembre, auprès du parquet de Paris.

L'ancien membre des Libertines âgé de 40 ans avait été interpellé en train d'acheter de la cocaïne dans le quartier de Pigalle dans la nuit de jeudi à vendredi. Placé en garde à vue pour acquisition de produits stupéfiants, il s'était débattu pour s'opposer à son arrestation. Le vendeur a également été interpellé et placé en garde à vue.

Franceinfo ajoute qu'il a fallu attendre que le chanteur soit totalement dégrisé pour l'entendre lors de sa garde à vue, ce qui expliquerait la prolongation de celle-ci a jusqu'à dimanche, à 3 heures du matin.

Son avocat Arash Derambarsh a de son côté dénoncé "une interpellation musclée et disproportionnée", soulignant que le chanteur n'avait "qu'un gramme de cocaïne" sur lui. "Ce n'est pas un délinquant, il suit une cure de désintoxication en France et en Angleterre et veut se concentrer sur la suite de sa carrière artistique", a-t-il ajouté.