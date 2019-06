publié le 20/06/2019 à 15:35

Quel est le point commun entre Sandra, Benjamin, Marie-Claire, Paul, Alexandre ou Nicolas ? Ce sont des passionnés de tous âges qui ont tous eu une idée, celle d’un objet, d’un service ou d’un commerce. Un jour, ils ont décidé de sauter le pas et de créer leur propre entreprise. Certains commencent tout juste à développer leur idée alors que d’autres vivent déjà de leur projet.

A tous, il manque pourtant un élément crucial pour naître ou grandir : de l’accompagnement, des conseils et du financement pour aller au bout de leur rêve. Ces passionnés vont avoir l’occasion unique de rencontrer 6 experts, eux-mêmes créateurs d’entreprise à succès en France. Ils vont avoir 3 minutes pour les convaincre de s’engager à leurs côtés et de devenir leur associé.

Cette rencontre peut changer leur vie. Les projets présentés face au jury touchent tous les domaines, de l'alimentaire aux services en passant par la technologie et des projets éco-responsables. Une diversité qu'on retrouve aussi dans le jury d'experts composé de Marc Simoncini (Ifrance, Meetic), Catherine Barba (Cashstore, Malinea / E-commerce), Frédéric Mazzella (BlaBlaCar), Delphine André (GCA/ Transport, logistique, hôtellerie ), Marc Vanhove (Bistro Régent) ou encore Eric Larchevèque (Ledger).

Ces experts aussi ont eu une idée par le passé, une idée qu’ils ont réussi à concrétiser, en convaincant des personnes de les aider. Ils souhaitent aujourd’hui, à leur tour, aider des entrepreneurs à développer le projet d’une vie en mettant à disposition leur temps, leurs connaissances, leurs compétences et en investissant leur propre argent.

Il y a une forte envie d'entreprendre en France Jonathan Curiel, Directeur Général Adjoint Programmes d'M6





Cette émission, qui pour l'instant n'a pas de nom, et que prépare M6 est issue du programme japonais All Nippon TV "Money tigers" de 2001 dont le format a été adapté par une quarantaine de pays.

En Angleterre sur la BBC baptisé "Dragon’s Den" depuis 2005 et aux Etats-Unis sur ABC depuis 2009 sous le titre "Shark Tank". Un Français basé à Atlanta y a d'ailleurs participé en janvier 2014 et y a défendu avec succès son invention : une application pour téléphone portable permettant de prendre des photos à 360°.

L’adaptation française s’inscrit selon M6 "dans les nouvelles formes d’entraide entre entrepreneurs : mentorats, incubateurs, associations..."

Jonathan Curiel le Directeur Général Adjoint Programmes d'M6 précise au micro de RTL : "On se rend compte qu'il y a une forte envie d'entreprendre en France, les chiffres de création d'entreprises ne font qu'augmenter. M6 est en résonance avec son époque et colle avec les envies des Français : entrepreneuriat en fait partie". Pour la chaîne qui traite déjà l'économie via le magazine d'info « Capital », « cette émission, ajoute le patron des programmes d'M6, est une nouvelle opportunité de valoriser l'initiative et l'innovation".

L’envie d’entreprendre des Français est en forte croissance et 2018 constitue une année record pour la création d’entreprise en France : 1 Français sur 4 déclare avoir envie d’entreprendre, 46% des 18/24 ans expriment l’envie de se lancer dans entrepreneuriat. (Etude Opinionway).

J'ai vu d'incroyables coups de cœur Julien Courbet





Près de 700.000 entreprises ont vu le jour l'an passé, chiffre en hausse de 17% par rapport à 2017. Les immatriculations de micro-entrepreneurs sont particulièrement dynamiques (+28%), tout comme les créations d’entreprises individuelles classiques (+20%). (Chiffres Insee).



A la présentation de cette nouvelle émission : Julien Courbet "c'était comme un trait d'union naturel pour moi avec Capital" explique au micro de RTL l'animateur, bluffé par ce qu'il a pu vivre sur ce tournage : "J’ai vu d'incroyables coups de cœur entre ces créateurs qui viennent avec leur idée, leur jeune entreprise et ces investisseurs car si ces entrepreneurs ont certes besoin d’argent, c’est avant tout un partenaire qu’ils sont venus chercher : « Tu as besoin d’aide ? et bien je vais t'aider, je vais te montrer ». C'est plus le cœur et la personnalité des jeunes entrepreneurs qui touchent les experts."



Aucune date de diffusion n'a été communiquée.