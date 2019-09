publié le 30/08/2019 à 12:30

Régis Laspalès et Pauline Lefèvre seront à partir du 13 septembre au théâtre des Variétés dans la nouvelle pièce de Laurent Ruquier: "Le plus beau dans tout ça". Une comédie hilarante et surprenante autour du couple, de la beauté, du choix parfois cornélien de son (ou de sa) partenaire... au casting également: Françoise Lépine et Augustin Galiana.

Stéphane Bern et son équipe en profite pour s'interroger avec leurs invités sur notre rapport à la beauté extérieure et intérieure...

"Le plus beau dans tout ça" Crédit : Théâtre des Variétés

"Octave (Régis Laspalès) est attachant,drôle et cultivé. Matt est beau,charmeur et sûr de lui. Tout les oppose, ce qui promet un duel hilarant et féroce. Mais tous deux désirent la même chose : conquérir le coeur de la belle Claudine (Pauline Lefèvre). Le plus beau dans tout ça ?"

> TEASER "LE PLUS BEAU DANS TOUT ÇA"

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Régis Mailhot, Patrice Carmouze et pour la première fois Luana Belmondo ! Chaque semaine, Luana viendra présenter une recette de cuisine en lien avec les goûts ou l'histoire des invités.

Ce vendredi, elle nous a préparé un excellent osso bucco. Voici sa recette:



Osso bucco à la milanaise



Ingrédients ( 6 P cuisson 1h30 )



8 tranches de jarret de veau pas trop grasses

3 branches de céleri

3 carottes

4 tomates

2 oignons hachés

1 gousse d'ail

500ml de bouillon de poulet



3 verres de vin blanc

1/2 citron confit



1 orange bio

farine ; huile d'olive ; beurre ; bouquet garni ; thym ;persil

Faire revenir dans une grande casserole les oignons et l'ail hachés avec du beurre. Farinez les tranches de viande, salez, poivrez puis ajoutez-les aux oignons ; Faire dorer sur chaque face. Sortir la viande et réserver. Versez le vin blanc, laissez évaporer puis ajoutez les légumes les herbes le citron confit la pulpe des tomates, placer la viande sur le dessous et arroser avec le bouillon. Couvrir et laissez mijoter pendant 1 heure 30. Hachez le zeste d'orange avec le persil. Si trop liquide réduisez la sauce sur feu vif . Disposez les ossobuco dans des plats nappez de sauce et parsemez de gremolata (orange persil) .