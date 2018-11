A La Bonne Heure avec Julie Depardieu et Régis Laspalès

publié le 28/08/2018 à 12:30

C’est un événement dans le monde du théâtre en cette rentrée ! A partir du 11 septembre prochain, vous pourrez applaudir Julie Depardieu et ¿Régis Laspalès au Théâtre de Paris. Les deux comédiens reprennent Fric-Frac d'Edouard Bourdet, créé au Théâtre de la Michodière en 1936, et qui emmène le spectateur faire un tour dans le Paris des années folles. Le spectacle avait également eu droit à une adaptation cinématographique en 1939 avec un casting cinq étoiles : Après Arletty, Fernandel et Michel Simon. 82 ans après sa création, (re)découvrez ce chef d'oeuvre avec une mise en scène signée Michel Fau !

"Fric-Frac" d'Edouard Bourdet avec Julie Depardieu et Régis Laspalès au Théâtre de Paris

L'histoire : L’homme de Loulou (Julie Depardieu) est en prison et il a besoin d’oseille, de beaucoup de pognon. Loulou sa p’tite veut lui en trouver. Marcel (Michel Fau) employé de bijouterie est amoureux de Loulou. Loulou va se servir du naïf Marcel pour organiser avec Jo (Régis Laspalès) un Fric-Frac dans la bijouterie où travaille Marcel, une affaire en or normalement…

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Bérénice Bourgueil, Stéphane Rose, Eric Dussart et Patrice Carmouze.