Patrick Sébastien : "Je n'aurai plus que trois "Cabaret" l'an prochain"

publié le 20/05/2018 à 14:00

Le 26 décembre 1998 sur France 2, Patrick Sébastien présente pour la première fois Le plus grand cabaret du monde. Depuis la scène du Moulin Rouge, qui célèbre cet année-là ses 100 ans d'existence, il propose une soirée consacrée aux dix meilleurs numéros de cabaret internationaux. 20 ans plus tard, l'émission est toujours là et Patrick compte bien fêter ces deux décennies comme il se doit.



A chaque numéro, le show réunit en moyenne plus de 2,5 millions de téléspectateurs. Lors de la soirée du 31 décembre dernier, le programme de Patrick Sébastien avait rassemblé plus de 3,5 millions de téléspectateurs, soit près de 26% du public.

"Le plus grand cabaret du monde" sur France 2, présenté par Patrick Sébastien

En attendant les festivités, l'animateur est en tournée avec son nouveau spectacle intitulé Avant que j’oublie. C'est l'occasion pour le public de découvrir un Patrick Sébastien intime, inattendu et étonnant. Des sketches, des images rares, des chansons à texte, des imitations, des secrets jamais dévoilés. Entouré de trois musiciens, il dit enfin tout ce qu'il n'a jamais pu dire à la télévision !

"Avant que j'oublie", le spectacle de Patrick Sébastien

