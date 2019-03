publié le 15/03/2019 à 13:40

Félicité Tomlinson n'était pas que la petite sœur du chanteur et ancien membre du boys band One Direction, Louis Tomlinson. Elle était aussi une célébrité sur les réseaux sociaux. Son compte Instagram sur lequel elle postait de très nombreuses photos d'elle était suivi par près d'un million et demi de fans.



D'après nos confrères du journal britannique The Sun, la jeune femme a été retrouvée inanimée chez elle par les secours. Elle était âgée de 18 ans et sa mort serait le résultat d'une soudaine crise cardiaque. C'est une personne qui était avec Félicité dans son appartement de West London qui a appelé les secours à l'heure du déjeuner le 13 mars 2019. La police a initié une enquête pour trouver les causes de la mort. Aucune trace de stupéfiants n'a été découverte sur les lieux.

La famille de Louis Tomlinson avait déjà vécu une importante tragédie il y a deux ans lorsque la mère de Louis et Félicité est morte d'une leucémie en 2016. Des proches de la famille ont déclaré : "Félicité était une jeune femme adorée de Louis et de toute sa famille. Ils sont totalement dévastés comme vous pouvez l'imaginer". L'ex-One Direction a annulé une prestation pour l'association caritative Comic Relief à l'annonce de la nouvelle.