publié le 29/10/2016 à 18:03

Pour la soirée du 29 octobre, Laurent Ruquier reçoit comme chaque samedi sur France 2 les personnalités qui font l'actualité culturelle de la semaine. Accompagné de ses chroniqueurs Yann Moix et Vanessa Burggraf, l'animateur va recevoir un grand revenant dans On n'est pas couché à partir de 23h35 : Nicolas Bedos. Après avoir été chroniqueur, l’humoriste fait son retour dans l’émission en tant qu’invité au côté de Michael Cohen, à l'occasion de la sortie de leur film L’Invitation, en salles le 9 novembre prochain.



Après une semaine marquée par le démantèlement de la "jungle" de Calais, la ministre du Logement et de l'Habitat durable Emmanuelle Cosse sera l’invitée politique de ce samedi. Les comédiens Alexis Michalik et Guillaume Sentou viendront présenter la pièce Edmond, qu'ils interprètent au théâtre du Palais-Royal.

L'écrivain Magyd Cherfi sera également de la partie après la parution de Ma part de Gaulois aux éditions Actes Sud. Enfin la chanteuse Patricia Kaas viendra clore la soirée. À 49 ans, elle s'apprête à sortir son 10e album studio.