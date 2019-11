publié le 16/11/2019 à 14:01

On n'est pas couché est de retour pour une nouvelle émission ce samedi 16 novembre, présentée par Laurent Ruquier. Les deux chroniqueurs qui l'accompagnent changent désormais toutes les semaines. Il s'agira pour ce soir de la journaliste Valérie Trierweiler et de l'artiste belge Philippe Geluck.

Ensemble, ils recevront le créateur de mode Olivier Rousteing et la réalisatrice Anissa Bonnefont qui présenteront le documentaire Wonder Boy retraçant l'histoire du styliste français né sous X, écrit et réalisé par Anissa Bonnefont. Philippe Catherine sera également invité pour présenter son dernier album Confessions avant ses concerts les lundi 16 et mardi 17 décembre à la Cigale à Paris.

Camille Beaurain viendra également présenter son nouveau livre Tu m'as laissée en vie. Veuve après le suicide de son mari, elle reviendra sur le drame touchant de plus en plus d'agriculteurs. Joan Sfar présentera quant à lui le tome 9 de sa bande dessinée Le Chat du Rabbin, intitulé La Reine de Shabbat.