"On n'est pas couché" : la séquence où Angot quitte le plateau ne sera pas diffusée

Christine Angot dans On n'est pas couché, le 29 août 2015

publié le 30/09/2017 à 13:58

"L'émission a en effet préféré ne pas diffuser cette image, à l'heure où plus rien ne s'efface, et faire preuve d'élégance". C'est par ces mots qu'un porte-parole de l'émission On n'est pas couché a justifié auprès de 20minutes le choix de ne pas montrer le départ de Christine Angot du plateau. Cette dernière s'était emportée face à une invitée lors du tournage de l'émission diffusée ce samedi 30 septembre, mais tournée le jeudi précédent. Elle avait alors préféré quitter le plateau, ce qui avait entraîné l'arrêt de l'enregistrement pendant 20 minutes.



L'invitée en question était Sandrine Rousseau, ex-secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie. Venue présenter son livre, Parler, où elle accuse notamment Denis Baupin de l'avoir agressée sexuellement, l'ancienne élue aurait vite été prise à partie par la romancière, nouvelle chroniqueuse aux côtés de Yann Moix dans le talk-show de Laurent Ruquier.

"Je vous interdis de dire ce que vous dites !", se serait emportée Christine Angot, selon L'Express. "Vous ne pouvez pas parler au nom de toutes les femmes, vous auriez dû dire je. On ne peut parler que de son viol", aurait-elle poursuivi. Le sujet est sensible pour l'auteure, qui a été abusée sexuellement dans son enfance. À la suite des huées du public provoquées par sa réaction, la chroniqueuse s'exclame alors : "Je quitte le plateau". Elle s'est ensuite exécutée, entraînant l'interruption du tournage.

Sandrine Rousseau, invitée sur RTL le jour suivant, a rapporté l'incident. "Une violente altercation a éclaté avec elle", a-t-elle expliqué avant d'ajouter : "Cette émission montre à quel point parler c'est non seulement pas évident mais indispensable, pour faire évoluer la société sur ces sujets".



Leur vif échange sera à retrouver ce samedi soir, en deuxième partie de soirée sur France 2. "La teneur de l'interview sera conservée et les propos ne seront évidemment pas dénaturés", assure un membre de l'équipe du talk-show, précisant que le départ de la chroniqueuse n'apparaîtra pas à l'écran car "éditorialement, il n'apporte rien sur le fond".