publié le 11/09/2017 à 19:39

Chose promise, chose due. Nous avions assuré que, sitôt passé un délai légal de bienséance, nous allions décortiquer les audiences comme un entomologiste observe une fourmi ou les mandibules d'une mygale. Nous allons donc commencer à déblayer le terrain puisque, si une semaine c'est trop tôt pour porter un jugement, cinq jours sont en revanche suffisants pour dégager une tendance. Un début d'ébauche d'embryon d'amorce de tendance, avec l'aide de Médiamétrie.



Histoire de prouver que nous avons un bon fond, nous allons laisser (sans les délaisser) les animatrices des après-midis de France 2, qui feront l'objet d'un traitement spécial et commencer par relever les bons résultats des deux grands JT de 20 Heures.

TF1 marque des points à tous les sens du terme et Anne-Sophie Lapix marque, elle, son territoire sur la seconde chaîne. Soit, après cette première semaine d'exercice, 5,7 millions de fidèles pour Gilles Bouleau et 5 millions de curieux convaincus voire conquis par l'ex-meneuse de revue de C à vous. Et je veux croire que nous sommes nombreux à nous réjouir d'un match gagnant-gagnant, convenant aux deux et convenables pour les deux.



Les débuts de Ruquier et de Ardisson

J'avoue également me réjouir des débuts prometteurs des Enfants de la télé version Ruquier, qui ne trahissent ni Arthur ni Pierre Tchernia, et fidélisent déjà les amoureux des archives.



Cela sera peut-être en revanche compliqué, un peu plus tard dans la journée, pour la première partie de Laurent Delahousse, coincé en serre-livre entre un Harry Roselmack inoxydable et un Thierry Ardisson dont les Terriens du Dimanche n'ont pas démérité en rassemblant 600.000 curieux sur C8 dimanche 10 septembre.



En bon fils de pub, Ardisson a d'ailleurs fait le buzz en faisant également à l'antenne un doigt d'honneur au polémiste Jean-Michel Apathie qui, par tweet, avait critiqué la tenue voyante de sa femme Audrey Crespo-Mara. On vous épargnera la surenchère entre les deux hommes pour simplement regretter que, à propos d'honneur, leur attitude à tous les deux en ait manqué.

Si les spécialistes s'attendaient à un démarrage foudroyant pour Yves Calvi, ils avaient tort. Isabelle Morini-Bosc Partager la citation





Enfin, ne me croyez pas corporate si je précise que Yves Calvi (Canal +, 18h40) fait de meilleurs scores qu'il n'a été rapporté ici ou là dans les médias, vu le côté sinistré de la tranche qu'il a reprise. Si les spécialistes s'attendaient à un démarrage foudroyant, ils avaient tort.



Quant à Touche Pas à Mon Poste, si la quotidienne a quasiment retrouvé son matelas de fidèles à 19h10 (et devancé de peu Quotidien jeudi), elle a été handicapée en première semaine par la contre-performance du jeu de rencontres la précédant.



Sans doute les ados séduits par les histoires de cœur bodybuildées sont-ils alors déjà sur NRJ12 ou W9. On ne peut d'ailleurs pas reprocher au groupe Canal + son manque de réactivité puisque, au bout d'une semaine seulement, il a décidé d'arrêter les frais et le jeu.

Christine Angot encore peu convaincante dans "ONPC"

Que nous reste-t-il à évoquer ? Par exemple C à vous, qui marche bien tout en accusant parfois un léger recul. Or, redisons-le : nous allons regarder les animateurs avec bienveillance, mais de si près qu'on pourrait leur faire un fond d’œil via l'écran. Cela vaut pour Christine Angot, que je sens pour l'instant perturbée dans On n'est pas couché le samedi après 23 heures sur France 2.



Le fait qu'elle le soit ou pas, m'angoisse certes moins que l'avenir des forêts primaires, mais c'est tout de même dommage de lui sentir par moments comme des envies d'être nuancée, alors que tous veulent qu'elle reproduise l'état d’exaspération qui était naguère le sien face à François Fillon.

Succès pour les polars français

Est-ce tout ? Oui, restons-en momentanément là. Mais comme je m'obstine toutefois à être un téléspectateur de base, qu'il me soit permis de me réjouir d'un succès, lui, évident : celui des polars français toutes chaines confondues.



Bravo ainsi à Profilage avec l'épatant Philippe Bas et bravo aux Petits Meurtres d'Agatha Christie de France 2, qu'assument les exceptionnels Samuel Labarthe, Elodie Frenck et Blandine Bellavoir, tous -si j'ose dire- au poil. Comme dit l'autre : c'est tout un programme...télé, évidemment.