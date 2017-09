publié le 17/09/2017 à 01:35

Échange tendu entre Alexis Corbière et Christine Angot. Le député Insoumis était l'invité d'On n'est pas couché, ce samedi 16 septembre sur France 2. Il a dû se soumettre aux questions des deux chroniqueurs de Laurent Ruquier, Yann Moix et Christine Angot. Et c'est avec cette dernière que le ton est quelque peu monté, lorsqu'est abordé le sujet des législatives en Essonne. En juin dernier, Dieudonné, qui se présentait dans la première circonscription du département, y a obtenu 3,8% des suffrages au premier tour des élections.



L'humoriste très controversé, via une vidéo, avait alors appelé ses électeurs à voter pour Farida Amrani, la candidate de La France insoumise. Un soutien polémique, auquel cette dernière n'aurait pas réagi. C'est sur ce point que Christine Angot a décidé de questionner Alexis Corbière. Le député Insoumis explique alors qu'il n'est pas au courant de cette histoire, mais qu'il est toujours intervenu pour l'interdiction des spectacles de Dieudonné, "ce salopard antisémite", dit-il.

S'en est suivi un virulent échange entre Christine Angot et Alexis Corbière, qui a promis d'aller vérifier si la chroniqueuse elle-même s'était prononcée contre l'humoriste controversé. Ce à quoi l'intéressée à répondu : "je n'ai pas de convictions [politiques]. Je ne suis pas une intellectuelle, je suis une artiste".