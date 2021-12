Ce samedi 18 décembre 2021, Muriel Robin était l'invitée d'Éric Dussart et Jade dans On Refait La Télé pour la reprise de son spectacle Et pof !. Son one-woman-show se jouera notamment à Paris les 11 et 12 janvier prochains à l'Olympia, le 21 janvier au Théâtre des Champs-Elysées ou encore le 13 février à la Salle Pleyel.

Pendant l'émission, Muriel Robin est revenue sur la raison pour laquelle le cinéma la boude depuis trente ans. Selon elle, cela viendrait de son orientation sexuelle : "J'ai été estampillée homosexuelle très tôt et on ne fait pas tourner les gens homosexuels", a-t-elle notamment déclaré.

La comédienne a également évoqué son rôle dans la nouvelle mini-série de TF1 intitulée Mon ange diffusée le 06 janvier prochain. Autre actualité : sa participation à l'adaptation télé de Ils s'aiment à l'occasion des 25 ans du spectacle emmené à l'époque par Pierre Palmade et Michèle Laroque.

L'humoriste a dévoilé ses rituels et ses tocs avant de monter sur scène, ainsi que son plus gros bug technique à l'Olympia. Elle a aussi évoqué sa peur de l'avion.

Enfin, la climatisation du studio était en panne ce matin. Comme il faisait très chaud, Muriel Robin a trouvé une solution radicale pour rafraîchir Jade ! Un moment savoureux à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus...

Le décodeur

Toutes les semaines dans le Décodeur, la rédaction de Télé-Loisirs décrypte le petit écran et vous dévoile les secrets de fabrication de vos programmes préférés. Aujourd'hui, Rémi Jacob vous révèle les coulisses de l'Eurovision Junior 2021. Plus d'informations en vidéo !



Les infos télé de la semaine

Enfin chaque samedi, Germain Sastre vous emmène également dans les coulisses de la télévision, en partenariat avec Télé-Loisirs ! Au menu :

- Le retour de Star à domicile sur TF1...

- L'interview d'Emmanuel Macron en tête des audiences...

- La cinquième édition spéciale célébrités du Meilleur Pâtissier...



Plus d'informations en vidéo !