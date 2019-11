Nino Ferrer : « Brigitte Bardot, le grand regret de ma vie »

publié le 16/11/2019 à 15:00

Nino Ferrer n'a jamais su qui il était vraiment. Était-il Français ou Italien ? Jazzman ou rigolo de la chanson ? Play boy ou père de famille ? Toute sa vie, il chercha des réponses à ces interrogations. Sans jamais les trouver. Jusqu'à perdre son souffle. Et de plonger. A pic.



Agostino Nino Arturo Ferrari est né avant-guerre dans l'Italie des chemises noires et de Mussolini...Son père, Pierre Ferrrari, est un ingénieur italien..Sa mère est française...Personne ne l'appelle Raymonde, tout le monde la surnomme Mounette.



Agostino, Nino, Ferrari est un enfant qui grandit au fil des déménagements familiaux. Rome puis Paris où les Ferrrari logent dans les beaux quartiers sans avoir un sou. La bonne bourgeoisie montre du doigt ces Italiens qui, à l’hiver 54, grelottent dans leur minuscule appartement. Au lycée privé Saint-Jean-de-Passy, Nino n’a pas d’amis. Il ne parle pas un mot de français et même son professeur se moque de lui.



Nino Ferrer n’a pas quinze ans, mais il connaît déjà l'exclusion...Il commence alors à cultiver une rage qui ne va plus le quitter. C'est sans doute pour cela que très longtemps, il se sentira davantage Italien que Français. Nino Ferrer ne demandera la nationalité française qu’en 1989, l’année du Bicentenaire de la Révolution.



L'adolescent blond et dégingandé a beau bouillonner d'impatience et sécher les cours, il réussit son bac. A la fac, il s’inscrit en sciences humaines et se passionne pour l’ethnologie et l’archéologie. Les études s'annoncent excellentes. A moins que d’autres flammes ne viennent le consumer: les filles et la musique.



En ces années cinquante, Nino Ferrer traîne à Saint Germain des Près. La jeunesse a les couleurs de l'Amérique. Les cœurs balancent entre le jazz et Elvis Presley (My Happiness). Nino a 18 ans. Il porte un collier de barbe et fume la pipe pour paraître plus vieux...Il joue de la guitare et du piano et rêve d'égaler les meilleurs jazzmen de la Nouvelle Orléans.

Dans un café, le futur Nino Ferrer rencontre un garçon de son âge : Richard Bennett.

Tout aussi convaincu que lui que l’avenir est dans le jazz. Il n'en faut pas plus pour modifier l'aiguillage d'une vie : les deux amis montent un orchestre dont le nom fleure bon les années cinquante…Les Dixie Cats.



Nino Ferrer goûte pour la première fois la renommée. Les Dixie Cats remportent le tournoi des orchestres amateurs et se retrouve Salle Wagram pour la Grande Nuit du Jazz. Nino est bien décidé à devenir un musicien célèbre mais pour l'instant c'est pour ses colères qu'on le remarque. Au Tabou, club qui a fait la gloire de Juliette Greco, il met KO le patron, un colosse qui refuse de payer les musiciens. Sur le parking du casino de Dieppe, nouveau coup de sang et bagarre générale. Bien des années plus tard, en plein succès, il foncera avec sa voiture dans un grillage, furieux de ne pas trouver la sortie du parking de la salle de concert. Nino Ferrer traînera toute sa vie cette réputation: celle d'un artiste volcanique et imprévisible.

Nino Ferrer porte des costumes italiens, fume le cigare et pilote des voitures de sport qui ne lui appartiennent pas. Désormais, il très envie de chanter...Il se verrait bien en Franck Sinatra ou en Charles Aznavour. Mais personne n’y croit vraiment.Sa voix rauque et cassée ne fait pas l'unanimité. Lui-même hésite à se compromettre avec le monde du showbiz qu'il considère comme trop superficiel. «Il me semblait impensable de songer à faire carrière dans une aussi déshonorante chose " écrit-il à l'époque. A 28 ans, il passe le pas et décide, une bonne fois pour toutes, qu'il sera chanteur.