Nabilla et Camille Lellouche ensemble dans un clip de rap parodique

publié le 27/12/2019 à 23:59

L'amitié entre Nabilla et Camille Lellouche, personne ne l'avait vu venir. Toujours est-il que les deux jeunes femmes sont apparues très complices ce vendredi 27 décembre dans une parodie de clip de rap sur Aristocrate de Heuss l'enfoiré cherchant partout "la moulaga". La vidéo a été postée sur Instagram et a fait mourir de rire les fans de l'humoriste comme ceux de l'ex-star de la télé-réalité.

Nabilla apparaît dès le début vêtue d'une longue chemise blanche et de cuissardes de couleur noire, avec plein de sacs à main de luxe sur les bras. Camille Lellouche, déguisée en homme, moustache, barbe et gros sweat à capuche à l'appui, arrive quelques secondes plus tard. Le clip a été filmé dans la maison de Nabilla et Thomas à Dubaï, où ils ont emménagé quelques jours après la naissance de leur fils Milann.

Nombreux ont été les internautes à rire de ce clip parodique mais certains y ont vu un moyen de se moquer de Jazz et Laurent (couple populaire sur les réseaux sociaux et vivant aussi à Dubaï), avec qui Nabilla et Thomas seraient en froid, au plus mauvais des moments. Jazz a révélé en pleurs sur Snapchat la veille avoir fait une fausse couche à cause du harcèlement en ligne qu'elle dit avoir subi ces dernières semaines.