La star belge doit mettre un terme à sa tournée. Stromae a annoncé devoir annuler sa tournée "Monumental tour". Dans un communiqué de presse, il exprime "d'immenses regrets". Il avait effectué la moitié de sa tournée et devait encore honorer 49 dates jusqu'en décembre.

"J'ai ressenti une dégradation de mon état de santé" écrit le chanteur sur ses réseaux sociaux. "Cette décision est difficile mais nécessaire" complète-t-il. Paul Van Haver, de son vrai nom, ne précise pas la nature de son mal. "Psychologique, physique, je n'ai pas plus d'informations à ce stade qu'un avis médical", admettait fin mars le producteur de sa tournée.

Du côté de sa maison de disque, c'est le silence radio. "Ça ne va pas bien du tout, c'est grave", révélait une source à RTL. En témoigne l'annulation complète de la tournée et non pas un report à des dates ultérieures. Stromae aurait-il replongé dans la dépression qu'il avait mis en musique dans son dernier album ?

Malgré les précautions, le belge reste fragile

Le chanteur belge avait été victime d'un burn-out après l'immense succès de son album Racine carrée. Il se confiait sur sa santé mentale fragile dans une interview en mars 2022.

"Je pense être un passionné et le danger des passionnés, c'est de se perdre dans le travail", confiait-il. "Je crois que j'ai besoin d'être moins médiatisé, parce qu'il y a quelque chose d'anormal de l'être à ce point-là." Stromae a donc officiellement fait sa dernière date le 17 mars dernier, à Bruxelles.



Pourtant depuis la sortie de son dernier album, le Belge avait pris toutes les précautions pour se protéger : peu d'interviews, un planning de concerts assez léger avec notamment jamais plus de trois shows par semaine. Très loin des 200 concerts cumulés en deux ans lors de sa précédente tournée.

Il ne s'était pas non plus exprimé devant la presse après avoir reçu deux victoires de la musique en février dernier. Pourtant très entouré et protégé par ses équipes, notamment par son frère et sa femme, "sans doute que c'était déjà trop pour lui", raconte un membre de son équipe à RTL.

