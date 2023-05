Crédit : Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Stromae a besoin de "repos" et annonce l'arrêt total de sa tournée

Ce mardi 9 mai, Stromae a annoncé l'arrêt total de sa tournée "Multitude tour". Ces derniers mois, le chanteur belge avait été contraint d'annuler plusieurs dates de concert pour des problèmes de santé. Dans un communiqué de presse transmis à l'AFP, il explique les raisons de cette annulation complète.

"Malheureusement, je dois aujourd'hui accepter que le temps de repos et de rémission sera plus long que je ne l'imaginais", a-t-il avoué. "C'est donc avec un immense regret que je ne pourrai pas honorer ma promesse et que j'annonce l'arrêt du Multitude tour."

Auguri Productions et Mosaert, le label que le chanteur a co-fondé avec son demi-frère, ont également réagi : "L'état de santé de Stromae ne lui permet pas d'assurer sa performance sur les concerts encore prévus." Bruxelles, Lille, Paris, Bordeaux ou encore Amsterdam, une quinzaine de dates sont concernées par l'arrêt de la tournée, qui devait initialement s'achever en décembre 2023.

Une décision "difficile mais nécessaire"

Une décision "difficile mais nécessaire" pour le chanteur, qui doit renoncer "malgré lui" à achever sa tournée afin de se remettre sur pied dans les meilleures conditions.

"Je tenais par ces mots à vous présenter mes plus sincères excuses pour ces rendez-vous manqués que j'attendais autant que vous." a-t-il conclu. Il a également tenu à remercier tous les fans qui lui ont fait part de leur soutien sur les réseaux sociaux ces dernières semaines.

