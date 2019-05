publié le 13/05/2019 à 10:14

31 ans et 2 mois. Une longue période depuis les premiers sketchs fondateurs de la carrière de Muriel Robin. L'humoriste remonte sur la scène du Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris du 24 au 28 septembre 2019, 6 ans après son dernier spectacle. Et Pof ! reprendra les sketchs co-écrits avec Pierre Palmade. Elle nous en parle en exclusivité sur RTL.





Les deux humoristes se sont donc remis à l'écriture ensemble. "On ne l'avait pas fait depuis 15 ans et la magie était la même. J'ai reconnu son [Pierre Palmade] efficacité, son génie, il me surprend toujours", explique-t-elle au micro de RTL avant d'ajouter : "Ce spectacle raconte le temps qui passe, une chose qui nous lie tous."

Le Noir, La réunion de chantier, Le répondeur... Des sketchs cultes réunis en un "best-of". "Les gens les connaissent comme des chansons", détaille Muriel Robin. Au cœur de son succès, sans doute le perfectionnisme. Chaque sketch est une horlogerie bien huilée : "Je ne suis pas là pour rigoler mais pour que le public rigole. Je cherche l'excellence, je travaille dur mais c'est pour bien faire !", s'amuse-t-elle.