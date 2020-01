publié le 21/01/2020 à 14:29

Chroniqueur culinaire sur RTL durant 14 ans, Sébastien Demorand est décédé le 21 janvier des suites d'une longue maladie, à l'âge de 50 ans. Doté d'un charisme incroyable et d'une amitié débordante, l'homme connaissait la gastronomie française sur le bout des doigts. Inventeur du concept de "bistronomie", cet appétit d'ogre a su rendre populaire la grande cuisine.

"Il a décomplexé la critique gastronomique, n'a jamais eu peur de sortir des sentiers battus, témoigne son ami le chef Thierry Marx. C'était un vrai passionné, il connaissait tous les produits, tous les terroirs et tous les chefs. Et pas seulement en France mais dans le monde entier."

Il y a deux ans, pratiquement jour pour jour, Sébastien Demorand rendait hommage à Paul Bocuse sur l'antenne de RTL, à la suite du décès du grand chef : "On va à Collonges pour manger des plats à l'ancienne plein de crème de beurre et de sauce, pas pour les déguster. On y sort de table en ayant l'impression d'avoir voyagé dans le temps", racontait-il alors, de sa voix chaleureuse qui donnait envie de croquer la vie à table.