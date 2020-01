Sébastien Demorand, critique gastronomique, est décédé à l'âge de 50 ans

publié le 21/01/2020 à 09:38

C'était l'un des critiques gastronomiques les plus connus du grand public. Sébastien Demorand est décédé ce mardi 21 janvier 2020, à l'âge de 50 ans. Cet ancien journaliste culinaire de RTL, était rentré au guide gastronomique Gault et Millau en 1999.

En 2002, il choisit de travailler à son compte et collabore avec plusieurs magazines culinaires tels que Zurban, Régal ou Fooding. C'est en 2010 qu'il acquiert véritablement la notoriété en intégrant le jury de l'émission de TF1 MasterChef. Il est alors le seul critique gastronomique aux côtés des deux chefs Frédéric Anton et Yves Camdeborde. Les candidats le trouvent alors intransigeant et il incarne le rôle du jury le plus sévère.

En 2004, c'est lui qui crée le terme de "bistronomie" lors d'une réunion du Fooding. Le critique gastronomique continue d'écrire en parallèle des ouvrages de cuisine et devient également le référent gastronomie de RTL avec sa chronique Ça vaut le goût ou dans son émission Maison Jardin Cuisine.