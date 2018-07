publié le 27/05/2018 à 13:45

Il y a bien évidemment Johnny Hallyday, Jack Lang ou encore Jacques Chirac... Mais Laurent Gerra imitait aussi régulièrement une grande voix du monde de la télévision et de la radio : Pierre Bellemare.



À quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle, Laurent Gerra s'était par exemple amusé à présenter un "télé-à-charge spécial François Fillon". Un an plus tôt, il avait également organisé une "vente flash spéciale primaire de la droite".

Le célèbre journaliste et animateur, conteur d'histoire et père du télé-achat en France, s'est éteint à l'âge de 88 ans samedi 26 mai. Né le 21 octobre 1929 à Boulogne-Billancourt, Pierre Bellemare a produit et animé de nombreuses émissions de radio et de télévision à partir des années 1950 avant de mettre sa voix chaleureuse au service du téléachat.