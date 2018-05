publié le 27/05/2018 à 10:59

C'est une légende de la radio et de la télévision qui s'est éteinte. Pierre Bellemare est mort à l'âge de 88 ans samedi 26 mai après une carrière débutée sur l'ORTF en 1954. Jusqu'à récemment, il était présent sur les plateaux de télé et dans les studios de radio. Sur RTL, Julien Courbet a rendu hommage à "un prince, un génie, un inventeur".



Avec lui, il avait présenté En toutes lettres, où Pierre Bellemare avait fêté ses 82 ans "Il avait un petit peu de mal à se déplacer, mais quand il était assis, c'était le plus vif d'entre nous", a souligné Julien Courbet.

"Moi je suis doublement touché. Un parce que j'ai travaillé avec lui et ça a été un compagnon de route extraordinaire (...). Mais je suis particulièrement touché parce que ce que je fais sur RTL depuis 20 ans je lui dois. Il est l'inventeur de ces émissions où l'on aide les gens quand ils ont un problème. Il s'est dit 'les médias doivent servir à ça'", a confié l'animateur de Ça peut vous arriver. "Je me sens un peu orphelin et reconnaissant de m'avoir mis sur cette voie-là."