publié le 06/02/2020 à 10:02

"Au revoir à une légende Hollywood". C'est ce qu'a écrit mercredi 5 février dans la soirée l'Académie des Oscars qui lui rendra un hommage, sans doute tout particulier dimanche, à l'occasion de la cérémonie annuelle. L'icône de l'âge d'or de Hollywood Kirk Douglas s'est éteint mercredi, à l'âge de 103 ans.

Selon son fils Michael Douglas, qui a annoncé sa disparition sur Facebook, "Kirk a eu une belle vie et il laisse derrière lui des films pour les générations à venir, et le souvenir d'un philanthrope reconnu qui a œuvré pour le bien public et la paix dans le monde," a-t-il écrit.

En 1987, l'acteur avait témoigné, en français, de la passion qu'il vouait à son métier au micro d'Évelyne Pagès sur RTL. "Quand on fait un film, c'est un plaisir pour moi. Et le travail ça vous donne une jeunesse. Regardez, quand nous étions jeunes, on n'avait pas assez d'argent pour s'acheter des petits trains comme les autres enfants. Maintenant nous avons les trains, on peut jouer avec les grands trains. Les acteurs, je crois, restent toujours comme les enfants," racontait-il.

Kirk Douglas s'est fait un nom dans le cinéma des années 50, dans des films désormais de grands classiques comme 20.000 lieues sous les mers (1954), Les Sentiers de la gloire (1957) de Stanley Kubrick, ou encore Spartacus (1960) un péplum qui en a fait une vedette mondiale, toujours sous la férule de Kubrick.