publié le 22/01/2020

Le comédien britannique Terry Jones est décédé mardi 21 janvier, à l’âge de 77 ans, a annoncé son agent ce mercredi. Acteur, réalisateur, historien, écrivain, il était notamment l’un des membres de la troupe comique des Monty Python.



En 2016, Jones avait été diagnostiqué étant atteint d'une "démence frontotemporale". Après Monty Python, Terry Jones crée la série télévisée à succès Ripping Yarns, avec Michael Palin. Puis, il forge sa carrière de réalisateur avec La Vie de Brian, Personal Services, Erik the Viking et The Wind in the Willows. Il a également réalisé une série de documentaires et écrit presque 20 livres pour enfants.

"Nous sommes profondément attristés d'avoir à annoncer le décès de l'époux et père bien-aimé, Terry Jones. Terry est décédé le soir du 21 janvier 2020, à l'âge de 77 ans, avec à ses côtés, sa femme Anna Soderstrom, après une longue bataille extrêmement courageuse de sa forme rare de démence", a déclaré sa famille dans un communiqué.

Né le 1er février 1942 à Colwyn Bay, au Pays de Galles, Terry Jones avait co-réalisé avec Terry Gilliam Sacré Graal en 1975 et avait incarné de nombreux personnages du Monty Python Flying Circus à la télévision.