Crédit : Rodrigo Varela / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 17/05/2021 à 06:20

Officiellement, Andrea Meza est bien élue Miss Univers 2020 et non 2021. La 69e cérémonie de ce concours mondial de beauté s'est effectivement tenue avec un an de retard en raison de la pandémie de Covid-19, ce dimanche 16 mai à Hollywood, près de Miami (Floride) aux États-Unis.

Âgée de 26 ans, Andrea Meza, est la troisième mexicaine de l'histoire à recevoir le titre universel. Elle a devancé les Miss Brésil, Pérou, Inde et République dominicaine qui terminent respectivement 1e, 2e, 3e et 4e dauphines. Miss France 2020, Amandine Petit, qui a notamment défilé en tenue de Marianne, termine dans le top 21 de cette compétition.

