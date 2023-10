Miss Monde : nouveau coup du sort pour Clémence Botino, Miss France 2020

Une vraie malédiction. Clémence Botino, Miss France 2020, espérait encore représenter la France pour la compétition de beauté internationale Miss Monde. Malheureusement, celle dont le parcours a été émaillé de moult déconvenues depuis son élection devra gérer un énième imprévu. Pour des raisons politiques, le concours Miss Monde a été reporté de plusieurs mois. "Miss Monde reportée au 2 mars 2024. La 71e édition de Miss Monde 2023 a été reportée au 2 mars 2024 en raison des élections qui auront lieu à Delhi, en Inde. Les participantes arriveront le 3 février 2024 à New Delhi en Inde", indique un communiqué de l'organisation.

Clémence Botino a dû faire face à la crise du Covid où de nombreux événements ont été annulés, elle a été confinée durant son règne et a même fait face à l'incendie de l'appartement que Miss France mettait à sa disposition à Paris. Ce contre-temps rejoint donc la longue liste des incidents de parcours dont la jeune femme aurait bien aimé se passer.

Pas de quoi démotiver la Miss qui reste positive sur Instagram où elle a réagi : "Bon, certains d’entre vous le savent déjà, mais nous avons reçu il y a quelques jours un mail de la part de l’organisation Miss Monde nous informant du report de l’élection. Bon bon, je suis désolée pour vous et toutes les personnes qui s’investissent et nous soutiennent dans cette aventure. Honnêtement, dans ma carrière de Miss, j’ai connu de nombreuses péripéties, je suis plus ou moins habituée. Pour l'instant, il semblerait qu’un départ en février et une élection en mars aient été annoncés… Je n’en sais pas plus. J’espère seulement pouvoir monter sur scène encore une fois, vous représenter au mieux et vous partager tout ce que mes équipes et moi-même avons préparé", écrit-elle.

"Parfois, j'ai l’impression d’être dans une série Netflix, on attend l’épisode final depuis trop longtemps 😂 les saisons sont trop longues haha Une vie de Miss... Vous aimez le titre ?!", conclut-elle.