Miss France 2023 : qui est Perrine Prunier, Miss Normandie ?

C'est avec une longueur d'avance sur ses concurrentes que Perrine Prunier aborde la compétition Miss France. Avec ses excellents résultats au test de culture générale qui comporte des questions sur l'histoire, les mathématiques ou encore les derniers événements d'actualité, la jeune Miss Normandie a déjà marqué de beaux points dans sa course pour l'écharpe nationale. Avec une note moyenne de 17/20, Miss Normandie est arrivée première de la classe. Miss Champagne-Ardenne Solène Scholer (16/20) et Miss Rhône-Alpes, Esther Coutin (15,5/20) complètent le trio de tête.

Aujourd'hui âgée de 23 ans, Perrine Prunier souhaite devenir commissaire de police. Un concours lui aussi très sélectif mais qui ne fait pas peur à cette jeune femme qui se présente comme "ambitieuse". Tenace, elle s'était déjà présentée une première fois au concours il y a deux ans. Forte de cette expérience de 3e dauphine, elle a retenté sa chance.

C'est un film qui a intrigué la jeune étudiante en droit vers une carrière dans la police. "C'est une vocation que j'aie depuis mes 12 ans, après avoir vu le film Polisse de Maïwenn, a-t-elle confié à nos confrères de Paris Match. J'ai toujours voulu travailler avec les enfants. Plus jeune, je voulais être pédiatre mais les maths n'étaient pas mon fort donc je me suis dirigée vers le droit. L'envie de rejoindre la police est liée au fait que ça bouge tout le temps, on est dans l'action, il n'y a pas une journée qui se ressemble, donc ça me plaît", assure-t-elle.

