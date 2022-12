Miss France 2023 : qui est Esther Coutin, Miss Rhône-Alpes ?

À quelques jours du concours Miss France, organisé le 17 décembre prochain, chaque territoire connaît sa représentante. Le 18 septembre dernier, la région Rhône-Alpes a choisi de couronner Esther Coutin, âgée de 24 ans et originaire de Sallanches, en Haute-Savoie. Pour la jeune femme, le prochain objectif sera de décrocher la fameuse écharpe nationale du côté de Châteauroux.

C'est une grande sportive que la région Rhône-Alpes a choisi d'élire. Esther Coutin apprécie le snowboard, le ski, la course à pied, la natation ou encore l'escalade. Pour elle, cette dernière activité est "un sport de défi, d’engagement. Si on n’ose pas, on ne progresse pas. L'escalade demande une importante maîtrise de soi", révélait la jeune femme à l'occasion d'un entretien à Paris Match. Côté professionnel, la Miss Rhône-Alpes souhaiterait exercer dans la comptabilité. Elle détient un doctorat dans ce domaine.

"Mon job de rêve est de faire des choses différentes tous les jours, d'être polyvalente et de rencontrer de nouvelles personnes quotidiennement", a expliqué Esther Coutin, consciente que ce statut de Miss France pourrait parfaitement lui convenir, dans une interview à TF1. La jeune femme espère prendre la relève de Sylvie Tellier, dernière Miss France issue de la région Rhône-Alpes. L'ancienne directrice générale avait été élue en 2002.

