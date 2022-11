Miss France 2023 : qui est Enora Moal, élue Miss Bretagne ?

C'est face à quinze prétendantes qu'Enora Moal a réussi à s'imposer Miss Bretagne 2022. Il aura fallu du courage à cette jeune femme originaire de Guipavas, près de Brest. En effet, elle avait déjà tenté sa chance l'an passé, sans succès. "À vrai dire, c'est ma sœur qui m’avait inscrite", a-t-elle expliqué par la suite. Un an plus tard, Enora Moal rencontre le succès devant 850 personnes et est élue Miss Bretagne 2022.

La jeune femme de 20 ans étudie actuellement en deuxième année de master DTS IMRT (imagerie médicale). "Je pense que je vais être accueillie avec beaucoup de fierté à Guivapas. Mes amis, mes collègues de travail, eux aussi vont être étonnés comme je le suis ce soir", expliquait la nouvelle Miss Bretagne à Ouest-France. Cette victoire la place donc en lice pour le concours de Miss France 2023 prévu le 17 décembre prochain.



Avant cette échéance, la nouvelle Miss Bretagne va devoir assurer son rôle de Miss. Des déplacements sont prévus, notamment en Guadeloupe, et de nombreux préparatifs sont au rendez-vous afin de préparer au mieux le concours. Pour Enora Moal, cette compétition est l'occasion de découvrir un nouveau monde et de nourrir sa curiosité : "J’ai adoré cet univers. C’est beaucoup plus que du strass et des paillettes", avait-elle expliqué à Ouest France.



