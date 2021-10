Miss France 2022 : qui est Floriane Bascou, Miss Martinique 2021 ?

Elle a été élue Miss Martinique 2021 le 24 octobre dernier. Floriane Bascou succède donc à Séphora Azur. La jeune femme qui mesure 1m71 a triomphé face aux huit autres prétendantes. Originaire du Lamentin, Floriane Bascou n'est autre que la sœur de Dimitri Bascou, médaillé de bronze au 110 mètres haies lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016.

"Si je suis la Miss Martinique 2021 c’est grâce à vous et je vous en serai toujours reconnaissante. Je suis vraiment fière et honorée que vous me permettiez de devenir l’ambassadrice de notre île de beauté. Je me prépare avec l’équipe d'élection Miss Martinique pour être à mon paroxysme et vous rendre encore plus fière lors de l’élection nationale", a déclaré la nouvelle Miss Martinique via un post Instagram.

Dès le 15 novembre 2021, l'aventure Miss France commencera pour toutes les candidates. Elles seront attendues sur l'Île de la Réunion afin de préparer les futures épreuves pour Miss France, dont la grande finale sera diffusée le 11 décembre 2021.