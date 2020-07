Miss France 2021 : l'élection de Miss Centre-Val de Loire aura-t-elle lieu ?

publié le 29/07/2020 à 13:49

C'est un grand chamboulement pour l'élection de Miss Centre-Val de Loire pour Miss France 2021. Le 26 juillet dernier, Jean-Jacques Sabourin, délégué interrégional Centre-Val de Loire et Auvergne annonce dans les colonnes de La Nouvelle République, qu'il claque la porte.

"Je vous avoue que je ne me reconnais plus du tout dans ce système, moi qui ai toujours agi par passion et bénévolement. C’est pour toutes ces raisons que j’abandonne la partie", confie Jean-Jacques Sabourin en expliquant que les histoires de gros sous du concours l'ont poussé à se retirer. L'élection de Miss Centre-Val de Loire est alors annoncée comme annulée.

Mais, dans un autre entretien pour La Nouvelle République, Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France et présidente du Comité Miss France, tient à rassurer le public, tout en réagissant au départ de Jean-Jacques Sabourin, qui était membre du concours depuis 1977. "Je suis attristée et surprise. Nous vivons tous un moment très particulier qui nous a obligés à interrompre nos élections. Et nous avons cherché, comme tout le monde, les 1.000 meilleures façons de se réorganiser", explique-t-elle.

Stéphanie Chanoine remplace Jean-Jacques Sabourin

Stéphanie Chanoine, organisatrice de Miss Eure-et-Loir remplace Jean-Jacques Sabourin pour le Centre-Val de Loire. Comme le précisent nos confrères de La Nouvelle République, l'élection devrait être retransmise en direct depuis la plate-forme YouTube. Les internautes seront invités à voter pour leur candidate préférée pour représenter le Centre-Val de Loire, par SMS. Il n'y a pas encore de date annoncée pour l'événement.