publié le 16/12/2019 à 18:40

Clémence Botino n'en revient toujours pas. " Être Miss France, on en rêve toutes pendant l'enfance", a-t-elle déclaré à l'antenne de Fun Radio lundi 16 décembre. Déjouant les pronostics, Miss Guadeloupe a été sacrée Miss France 2020 samedi 14 décembre au Dôme de Marseille.

Cela faisait 16 ans qu'une Miss Guadeloupe n'avait pas été élue Miss France. L'étudiante de 22 ans en Master 1 d'histoire des arts à la Sorbonne, a confié les premiers instants et les réactions des autres Miss lors de son élection : " Aucune des autres candidates n'a manifesté de jalousie. Certaines sont même venues me voir en pleurant et en me disant 'ça ne pouvait être que toi'", se réjouit la lauréate.

Pour beaucoup d'électeurs, c'est sa réponse à la question des internautes sur son rapport aux réseaux sociaux et à sa vie privée qui a particulièrement séduit : "J'étais assez contente de la question que l'on m'a posée sur les réseaux sociaux, car on ne l'entend pas souvent, c'était assez original."

Mais deux jours après son élection, Clémence Botino appréhende tout juste les premiers instants de sa récente notoriété : " Plus de 215.000 followers m'ont suivie d'un coup sur Twitter. Avant l'élection de Miss Guadeloupe, j'étais à 360 à peu près."