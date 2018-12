publié le 11/12/2018 à 15:02

Avec une moyenne de 18,5/20, elle a obtenu la meilleure note lors du test de culture générale des Miss. Laurie Derouard a été élue Miss Centre-Val de Loire, le samedi 15 septembre 2018, à Déols dans le département de l’Indre.



Cette jeune sommelière de 23 ans est une grande admiratrice de vins. Elle a validé son diplôme à l'Hôtel Royal d’Evian (5 étoiles). La jeune femme vient de Champhol, une commune de l’Eure-et-Loir en région Centre-Val de Loire. Elle a eu l'occasion de séjourner en Angleterre pendant plusieurs mois.

Si elle s'est lancée dans l'aventure Miss France, c'est surtout pour vivre "une expérience différente", a-t-elle confié au Figaro, avant d'ajouter "Il y a plusieurs années, on m’avait conseillé d’essayer. À 23 ans, je me suis dit : 'C'est le moment ou jamais', donc je me suis inscrite cette année".

Très attentive à son apparence, Laurie Derouard pratique le sport quotidiennement afin d'être fin prête pour le jour de l'élection qui aura lieu le 15 décembre prochain au Zénith de Lille.