publié le 30/11/2018 à 16:32

La sœur du champion du monde de football, Raphaël Varane, représentera sa région pour le concours Miss France 2019. Annabelle Varane a été élue Miss Nord-Pas-de-Calais 2018, le



samedi 13 octobre à Orchies, dans le Nord.

Si l'on connait son frère comme étant l'un des meilleurs défenseurs au monde [Il joue au Réal de Madrid, ndlr], elle fait encore figure d'anonyme. La jeune femme de 19 ans, actuellement en Licence 3 de Gestion, a su tirer s’attirer les faveurs du jury lors de l'élection de Miss Dunkerquois, grâce à un discours puissant et engagé contre les discriminations raciales, dont elle a été victime de par ses origines martiniquaises.

Annabelle Varane n'a pas fait de son patronyme un atout, ne le mettant pas en avant quand elle a participé à Miss Dunkerquois (concours qui lui a ouvert les portes de Miss Nord-Pas-de-Calais). Comme le rapporte le Parisien, dans son édition du 14 octobre, le délégué régional du Comité Miss France ignorait d'ailleurs le lien de parenté de la jeune femme avec le défenseur des Bleus.



"Je voulais tenter l'aventure, je suivais ça de loin et puis je me suis dit pourquoi pas ? (...) C’est une grande fierté et j’en suis très heureuse", a-t-elle déclaré à France 3 Hauts-de-France.