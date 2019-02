publié le 13/11/2018 à 08:01

À 20 ans, Carla Bonesso est devenue Miss Aquitaine. Le 15 décembre prochain, elle sera sur la scène du Zénith de Lille avec les 29 autres candidates au titre. Son aventure Miss France démarre le 31 août 2018 à Saint-Lon-Les-Mines, au cœur des Landes (où elle réside). Carla Bonesso est alors élue Miss Landes-Béarn, avant de remporter l'écharpe de Miss Aquitaine en octobre 2018.



Diplômée d'un bac pro Commerce, Carla Bonesso travaille depuis quelques mois dans une grande enseigne de cosmétique, dans la galerie du Grand Mail de Saint-Paul-lès-Dax. La jeune femme aimerait aussi réaliser un rêve : devenir mannequin. "Des agences m’ont déjà contactée, mais pour l’instant, ce n’est pas possible, car je suis en contrat avec le Comité Miss France", confie-t-elle ainsi à Sud Ouest. Carla Bonesso pense aussi à poursuivre ses études en choisissant un BTS management des unités commerciales.

La jeune Dacquoise vit avec sa mère et sa sœur jumelle Inès, qui travaille aussi dans une boutique du centre commercial du Grand Mail. "Ma sœur, Inès, est plus timide, elle n’aime pas s’afficher. Mais, j’aimerais aussi lui faire profiter de tout ça. L’autre jour, je l’ai emmenée avec moi faire une séance photos à Hossegor et ça lui a beaucoup plu. Nous sommes très complices, nous avons la même vision de la vie, mais je crois que je rêve plus grand qu’elle, je suis plus ambitieuse", poursuit Carla Bonesso.