C'est elle qui défendra sa région lors de l'élection de Miss France 2019. Anaëlle Chrétien a été élue Miss Normandie 2018, le 12 octobre dernier, à Tinchebray-Bocage dans l’Orne. La jeune femme de 21 ans brille sur les réseaux sociaux avec ses photos puisqu'elle est influenceuse.



Née à Saint-Lô (50) dans La Manche, Anaëlle est âgée de 22 ans et suit un master en communication et marketing, "avec une dominante pour la partie commerciale", a-t-elle déclaré à France 3 Normandie. Ce n'est pas la première fois qu'elle se présente à un concours de beauté puisque, déjà, en 2013, elle avait été désignée reine du Carnaval de Granville et s'était aussi présentée à l'élection Miss Normandie 2017, où elle avait fini 3ème dauphine du concours.

Ce qu'elle aime ? Les voyages comme en témoignent ses photos très travaillées sur son compte Instagram, mais aussi le sport puisque la jeune femme a pratiqué la natation synchronisée pendant de nombreuses années. Très à l'aise à l'oral, la jeune femme n'aura aucun mal à répondre aux questions de Jean-Pierre Foucault le 15 décembre prochain.