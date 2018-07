publié le 27/11/2017 à 16:12

C'est toujours un moment déterminent de la préparation à l'élection de Miss France. Quelques semaines après le choix de l'ultime candidate, les 30 miss régionales candidates à la succession d'Alicia Ayliès se sont envolées pour les États-Unis. À Palm Springs, puis à Los Angeles, en Californie, pour être précis. Les jeunes femmes ont enchaîné shootings, séances de Yoga, de sport, test de culture générale et balades dans les paysages désertiques et la Cité des anges.



Outre les 40 questions du test de culture générale auxquelles il fallait répondre, les demoiselles âgées de 18 à 24 ans ont découvert la nature plutôt désertique de Palm Springs, ville entourée néanmoins de plusieurs parcs naturels. Parties de golf, balade à chevale sur les collines de Hollywood et découverte des alentours en montgolfière sont aussi venues agrémenter ce séjour ensoleillé.

Un cadre californien idéal pour effectuer la traditionnelle (et très attendue) séance photo en maillots de bain. Les 30 prétendantes à la succession d'Alicia Aylies ont donc profité de ce voyage pour mieux se connaître avant de retrouver la France pour la dernière ligne droite et l'élection de Miss France, le samedi 16 décembre à Châteauroux, en direct sur TF1.