VIDÉO - Miss France 2017 : qui est Alicia Aylies, Miss Guyane et élue Miss France ?

Alicia Aylies est la magnifique Miss Guyane qui a remporté le titre de Miss France 2017 à Montpellier.

Après une cérémonie riche en émotions à Montpellier, c'est Miss Guyane qui a été élue Miss France 2017. Elle a pour Dauphines, Miss Languedoc-Roussillon, Miss Tahiti, Miss Lorraine et Miss Guadeloupe. La jeune femme de 18 ans a réussi à séduire aussi bien le jury que les téléspectateurs, avec sa sincérité et son sourire qui n'a pas laissé les internautes indifférents. Découvrez son portrait.



Alicia Aylies a une devise : “Viser plus haut pour aller le plus loin possible”. À 18 ans, la Miss Guyane est une des plus jeunes du concours, mais elle ne voit pas cela comme une fatalité : “par rapport à des jeunes femmes plus expérimentées, cela m’oblige à me dépasser et à prendre davantage de maturité”. Alicia a débuté dans le mannequinat il y a deux ans avant de s’inscrire au concours de Miss Guyane pour Miss France. Etudiante en droit, elle aimerait, à terme se tourner vers une carrière de juriste.



Déterminée, pétillante et curieuse, elle est soutenue par sa famille, qui voit cette aventure comme quelque chose de positif. Passionnée par le mannequinat, le chant et la littérature, Alicia est aussi une grande sportive qui a pratiqué l’escrime de l’âge de 4 ans à ses 16 ans. En tant que Miss France, elle souhaiterait être représentative de la diversité de son pays. Elle se dit simple et accessible et espère que les gens la verront comme elle est réellement : "Quelqu’un de fondamentalement honnête, entière et franche. Je suis quelqu’un de déterminée".



