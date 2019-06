publié le 04/06/2019 à 12:30

Après Mon invention vaut de l'or présenté par Jérôme Bonaldi, M6 a décidé de renouveler son access prime time. A partir du 24 juin prochain, la chaîne proposera une nouvelle émission animée par Stéphane Plaza. Intitulée Mieux chez soi, le programme s’inscrit directement dans la veine des émissions de "home staging" déjà présentes sur l'antenne.

"Mieux chez soi", le nouvel access de Stéphane Plaza à partir du 24 juin sur M6

Avec Mieux chez soi, le plus célèbre des agents immobiliers mêlera déco et architecture d'intérieur. Le principe ? Une équipe d’architectes propose des solutions innovantes aux problèmes rencontrés par des familles. Deux cas seront traités par épisode. "Pour une fois, un agent immobilier va conseiller de ne pas déménager" plaisante Stéphane Plaza avant d'ajouter : "L'idée est de rénover et d’améliorer son chez soi. Ce qui revient moins cher qu'un déménagement".

Pour ce faire, l'animateur sera entouré de deux architectes d'intérieur. Chacun proposera un projet différent aux clients. En fin d'émission, les décoratrices déjà bien connues des téléspectateurs, Sophie Ferjani et Emmanuelle Rivassoux ainsi qu'une nouvelle recrue, Caroline Keslassy, apporteront la touche finale aux rénovations avec une série d'objets design. Mieux chez soi sera diffusée durant 4 semaines.

Les plus beaux "Road Trips" du Routard

Fondé par Michel Duval et Philippe Gloagen en avril 1973, Le Routard c'est : une collection de 135 guides, plus de 110.000 adresses répertoriées et vérifiées, 2,6 millions d'exemplaires vendus par an et 50 millions de guides écoulés en 45 ans d'existence.



Depuis octobre dernier, un nouveau beau livre a été ajouté à la célèbre collection de guides touristiques. L'ouvrage présente les 40 plus beaux "road trips" de la planète, sélectionnés par les enquêteurs du Routard. Un best-of essentiel pour tous ceux qui veulent prendre la route !

"Road Trips", le nouveau livre de la collection Le Routard (Hachette)

Le Routard met ici en lumière des circuits incontournables dans les pays du monde entier : en voiture ou en caravane, embarquez pour des aventures fabuleuses sur les plus belles routes de la planète.



Traversant des paysages somptueux et offrant des points de vue souvent exceptionnels, certaines routes laissent un souvenir impérissable au voyageur. Des États-Unis à l’Australie, de l’Islande à la Panaméricaine, en passant par les fjords de Norvège ou la mythique route 66, l’équipe du Routard a sélectionné 40 road trips de rêve !



En prime, de magnifiques cartes illustrées retraçant le parcours et l’itinéraire de chaque road trip, des conseils pratiques de 50 enquêteurs, des conseils de lecture et même des idées de playlists pour voyager en musique !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Stéphane Rose, Eric Dussart et Patrice Carmouze.