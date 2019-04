publié le 13/04/2019 à 12:30

Ce weekend, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Stéphane Plaza !



Invité à réagir sur son avenir à la télé, l'animateur a affirmé qu'il prendrait une décision selon la direction d'M6. "Nicolas de Tavernost et Thomas Valentin devaient peut-être changer donc j'ai dit 'Ecoutez, le jour où ils changent et s'ils doivent changer, je prendrai ma réflexion et je peux arrêter l'antenne. Je pense effectivement que j'arrêterai avant qu'on me demande d'arrêter".

Celui qui est l'un des animateurs préférés des Français a récemment expliqué à nos confrères de Télé-Loisirs qu'il se sentait parfois seul et s'exprime à nouveau sur ce sujet dans On Refait La Télé : "La célébrité peut un peu isoler et isole quoi qu'il arrive, ça c'est une certitude". Avant d'ajouter : "Vous avez beaucoup plus d'amis quand vous êtes connu et vous êtes beaucoup plus beau [...] Des fois vous avez besoin de vous livrer [...] On vous dit moins les choses pour pas vous énerver, donc voilà je trouve que ça isole et qu'on n'est pas toujours sur des vrais sentiments. Ça peut me peiner, oui, parce que je suis plutôt quelqu'un d'entier et de sincère".

Stéphane Plaza enchaîne ensuite en avouant qu'il avait déjà pensé à arrêter la télé il y a quelques années. "J'ai dix ans de télé et à la cinquième année je me suis posé la question si j'allais arrêter moi-même parce que ça me pesait déjà. Et on m'a dit 'De toute façon maintenant que tu es connu tu seras soit un "has been" soit quelqu'un qui s'est fait virer'". L'animateur tient quand même à rassurer : "Tant que je prends du plaisir je continue", mais personne ne pourra lui imposer quoi que ce soit : "Je ne ferai pas une émission que je n'aime pas ou je ne ferai pas quelque chose que je n'ai pas envie de faire".

Plaza de retour sur M6 avec une émission inédite

Stéphane Plaza est de retour sur M6 avec une nouvelle émission ! Le 15 avril prochain à 21h10, le célèbre agent immobilier présentera Cette maison est pour vous - Le cadeau d'une vie. Dans ce programme produit par Fremantle France (La France a un incroyable talent, L'amour est dans le pré, Nouvelle Star), l'animateur préféré des Français, accompagné de Caroline Keslassy, architecte d'intérieur, va offrir une maison rénovée à une famille dans le besoin.

"Cette maison est pour vous", la nouvelle émission de Stéphane Plaza le 15 avril sur M6

Pour ce premier numéro, Stéphane Plaza va apporter son aide à Hélène, mère célibataire avec trois enfants, dont le CDD touche à sa fin et qui va bientôt se retrouver sans logement. Grâce à l'émission, elle va devenir propriétaire d'une maison dans sa région.



Cette maison est pour vous s'inscrit dans le même ADN que les émissions Recherche appartement ou maison, Maison à vendre et Chasseurs d'appart emmenées elles aussi par Stéphane. L'animateur pourrait d'ailleurs se voir confier un autre projet par M6 : une nouvelle émission d'access autour de la décoration et de l'aménagement d'intérieur.

Stéphane Plaza sort de sa bulle !

Suite au succès de Suivez-moi, c'est par là !, vendu à près de 15.000 exemplaires, Stéphane Plaza était de retour en librairie le 14 novembre dernier avec L'amour est dans le prêt. Edité chez Jungle, il s'agit du tome 2 des aventures loufoques du roi de la gaffe de l'immobilier en BD, imaginé par les auteurs Jérôme Derache et Fred Coicault.

"L'amour est dans le prêt" (Jungle), le tome 2 des aventures de Stéphane Plaza en BD

Si les expressions net vendeur, home staging et double vasque n'ont plus de secret pour vous, c'est que vous êtes aussi atteint par le phénomène Stéphane Plaza. Dans ce second volume, l'agent immobilier décide de fuir le brouhaha de la vie médiatico parisienne pour se détendre à la campagne auprès de son amie Karine Le Marchand... Mais ce n'est pas vraiment le genre de Stéphane de rester inactif, au contraire de nouveaux challenges s'offrent à lui ! Avec l'aide de ses collègues décoratrice qui vont le rejoindre, il saura se montrer comme à son habitude encore très créatif. Malgré cela, la Tour Eiffel ne va-t-elle pas un tout petit peu lui manquer ?